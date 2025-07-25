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16:27, 25 июля 2025Забота о себе

Ортопед рассказал об опасности плоской обуви

Ортопед Беляков: Неправильная обувь ведет к деформации пальцев
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alex Andrei / Shutterstock / Fotodom

Неправильно подобранная обувь может привести к развитию ряда осложнений, предупредил ортопед Дмитрий Беляков. О провоцирующей плоскостопие и шишки обуви он рассказал в беседе с Life.ru.

По его словам, при выборе обуви необходимо достать стельку и поставить на нее стопу. «В местах, где стопа свисает, будет возникать давление — чаще в переднем отделе с узким носком. Это приводит к развитию поперечного плоскостопия, натоптышей, молоткообразной деформации пальцев, отклонению первого пальца стопы наружу, образованию болезненных шишек и невром», — перечислил ортопед.

Врач добавил, что обувь должна быть на 0,5–1 сантиметр длиннее пальцев в передней части и иметь небольшой каблук (1–2 см), так как он помогает равномерно распределить нагрузку на стопу.

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Беляков также посоветовал избегать узких ремешков, которые могут вызвать отеки и воспаление сухожилий, и выбирать комфортную обувь из дышащих материалов, чтобы ноги не потели и чтобы там не развивались грибковые инфекции.

Ранее травматолог-ортопед Роман Шохирев рассказал, что изменения в походке могут говорить о серьезных заболеваниях. По его словам, причиной могут быть артрит, поражения суставов и нервов.

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