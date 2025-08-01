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10:12, 1 августа 2025Ценности

Оксана Самойлова похвасталась прессом в откровенном образе

Российская блогерша Оксана Самойлова похвасталась прессом в коротком топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова похвасталась прессом в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша была запечатлена в размещенном ролике в приспущенных спортивных штанах и выглядывающих из-под них тонких трусах.

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Помимо этого, Самойлова надела короткий топ без бретелей, подчеркивающий ее плоский живот. Образ украсила цепочка на талии и шее.

Ранее Самойлова снялась в прозрачном мини-платье. Блогерша разместила кадры, на которых предстала в расшитом стразами изделии.

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