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10:42, 1 августа 2025Культура

Отказавшийся от фото с фанатами российский певец ответил недовольным

Niletto ответил фанатам, раскритиковавшим его за нежелание фотографироваться
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), который отказался от фотографий с поклонниками, ответил на критику в свой адрес. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — написал он в ответ на пост, в котором одна из пользовательниц соцсети раскритиковала его, указав на то, что фото с фанатами для артистов является частью работы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин осудил артистов за нежелание фотографироваться с поклонниками.

До этого Niletto заявил, что ненавидит делать селфи с фанатами, поскольку это отнимает его энергию. По словам музыканта, по этой причине он теряет способность писать хорошие песни.

Вот это да!
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