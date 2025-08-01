Открыт простой способ облегчить течение болезни Паркинсона

CN: Физическая активность уменьшает проявление симптомов при болезни Паркинсона

Долгосрочная физическая активность может оказывать восстанавливающее влияние на мозг при болезни Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи из University Hospitals и VA Northeast Ohio Healthcare System. Результаты пилотного исследования опубликованы в Clinical Neurophysiology (CN).

Ученые использовали имплантированные устройства глубокой стимуляции мозга, чтобы отследить изменения нейросигналов у пациентов после четырехнедельной программы адаптивной велотренировки. В ходе 12 сессий участники выполняли динамичные упражнения с помощью специального велотренажера, который подстраивался под усилия каждого человека. Это позволило стимулировать участки мозга, отвечающие за движение.

Записи мозговой активности до и после тренировок показали, что после завершения курса в ключевых зонах, связанных с контролем движений, наблюдались устойчивые изменения сигналов. Авторы предполагают, что упражнения затрагивают не только область вокруг электродов, но и более широкие нейросети, участвующие в моторном контроле. Такой эффект может объяснять уменьшение тремора и других симптомов, наблюдаемых у пациентов после физической активности.

По словам исследователей, результаты открывают путь к разработке персонализированных восстановительных программ, способных замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.

Ранее ученые развеяли распространенный миф о болезни Паркинсона: вопреки устоявшемуся мнению, она может начинаться вовсе не в мозге.