Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:15, 1 августа 2025Наука и техника

Открыт простой способ облегчить течение болезни Паркинсона

CN: Физическая активность уменьшает проявление симптомов при болезни Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Долгосрочная физическая активность может оказывать восстанавливающее влияние на мозг при болезни Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи из University Hospitals и VA Northeast Ohio Healthcare System. Результаты пилотного исследования опубликованы в Clinical Neurophysiology (CN).

Ученые использовали имплантированные устройства глубокой стимуляции мозга, чтобы отследить изменения нейросигналов у пациентов после четырехнедельной программы адаптивной велотренировки. В ходе 12 сессий участники выполняли динамичные упражнения с помощью специального велотренажера, который подстраивался под усилия каждого человека. Это позволило стимулировать участки мозга, отвечающие за движение.

Записи мозговой активности до и после тренировок показали, что после завершения курса в ключевых зонах, связанных с контролем движений, наблюдались устойчивые изменения сигналов. Авторы предполагают, что упражнения затрагивают не только область вокруг электродов, но и более широкие нейросети, участвующие в моторном контроле. Такой эффект может объяснять уменьшение тремора и других симптомов, наблюдаемых у пациентов после физической активности.

По словам исследователей, результаты открывают путь к разработке персонализированных восстановительных программ, способных замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.

Ранее ученые развеяли распространенный миф о болезни Паркинсона: вопреки устоявшемуся мнению, она может начинаться вовсе не в мозге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым

    56-летняя Светлана Бондарчук в бикини поплавала в бассейне

    В России отреагировали на приказ Трампа о передислоцировании двух подлодок

    Названы неочевидные признаки разрушения тазобедренного сустава

    Глава МИД Польши поблагодарил ВСУ

    Семейная ипотека в России стала популярнее

    «Это крупнейший скандал в истории Америки». Что рассказал Трамп о фабрикации данных о России?

    Мужчина попал в аварию в горах и 11 часов полз в темноте со сломанными ногами

    Внучка Михаила Боярского снялась в откровенном наряде

    Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости