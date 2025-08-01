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06:38, 1 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт заявил о подвижках ВС России на всех участках фронта

Военный эксперт Дандыкин заявил о подвижках ВС РФ на всех участках фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

На текущий момент наблюдаются подвижки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на всех участках фронта, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Обстановку на поле боя он описал в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом того, что освобожден Часов Яр и, по сути дела, уничтожена крупнейшая группировка врага, на всех участках идут подвижки, а с каждым освобождением таких городов высвобождаются и села. В частности, Константиновка, Краматорск и Славянск — все там рядом. Мы же зашли еще и в Днепропетровскую область, и, вполне вероятно, что можно выйти в тыл к тому же Славянску. Там наступление идет с другой стороны, если брать Славянск, на краснолиманском направлении», — поделился эксперт.

То есть идут подвижки на всех фронтах наших всех группировок

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал об открытии нового участка фронта посредством взятия села Темировки. По его словам, оно позволит освободить подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Запорожской области.

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