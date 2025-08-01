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21:52, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Посол США в Израиле удалил пост о любви жителей Газы к Трампу

Посол США в Израиле Хакаби удалил пост о любви жителей Газы к Трампу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Посол США в Израиле Майк Хакаби после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Газу для оценки гуманитарной обстановки написал в соцсетях, что жители Газы любят президента Дональда Трампа, однако после быстро удалил пост. Об этом пишет газета The Telegraph.

Уточняется, что Хакаби сопровождал Уиткоффа во время его визита в анклав.

Ранее Хакаби заявил, что обещанное президентом Франции Эммануэлем Макроном признание палестинского государства равносильно признанию победы нацистов во время Второй мировой войны. Он также предложил расположить провозглашенную Макроном Палестину во Франции.

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