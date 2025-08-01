Путин подписал закон о двойных пенсиях для участников СВО

Путин подписал закон о двойных пенсиях для инвалидов — бойцов СВО и добровольцев

Участники специальной военной операции (СВО), а также добровольцы и ополченцы Донбасса теперь имеют право на две пенсии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В частности, право на двойное обеспечение распространяется на участников СВО, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженными силами (ВС) РФ, если инвалидность получена с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а с 30 сентября 2022 года — в Запорожской и Херсонской областях. Уточняется, что им доступны пенсия по инвалидности со страховой пенсией по старости или с выплатой за выслугу лет.

Закон также распространяется на добровольцев и военнослужащих ДНР и ЛНР, ставших инвалидами из-за участия в боях с 11 мая 2014 года в составе формирований республик.

Помимо этого, родители военнослужащих-призывников, погибших при исполнении или умерших впоследствии из-за военной травмы, смогут выбрать для себя комбинацию пенсий: по потере кормильца и по старости, либо по потере кормильца и за выслугу лет, либо по потере кормильца и социальную пенсию.

Ранее Путин подписал закон, который обязывает начислять в течение 30 дней выплаты семьям участников СВО, которые не вернулись из зоны боевых действий. Эти же условия будут действовать и на страховые выплаты бойцам СВО, полицейским, росгвардейцам, и пожарным, которые получили ранения при исполнении служебных обязанностей.