Пьяный пассажир угнал гольф-кар, разбил стекло в аэропорту и попал на видео

NYP: Пьяный пассажир устроил заезд на гольф-каре в международном аэропорту США

Пьяный путешественник устроил заезд на гольф-каре в международном аэропорту США и попал на видео. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел около часа ночи 28 июля в воздушной гавани Буффало Ниагара в Чиктоваге, штат Нью-Йорк. Нетрезвый пассажир угнал машину для гольфа и проехался на ней по эскалатору. На опубликованных кадрах, снятых очевидцем, видно, что мужчина разбил стекло на борте подвижной ленты, но продолжил ехать по пустому холлу.

Правонарушителем оказался 29-летний житель Вайоминга Кевин Синнинг. «Было видно, что с ним что-то не так. Он не реагировал на требования остановиться и игнорировал людей, которые его окружали», — рассказал свидетель событий Том Бреннон.

После инцидента полицейские арестовали Синнинга и предъявили ему обвинения в нарушении общественного порядка и краже в особо крупном размере.

Ранее известный российский комик и ведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете авиакомпании «Россия». Юморист нахамил бортпроводнице, отказался показать свой посадочный талон и приказал проводить его к месту.