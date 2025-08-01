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00:30, 1 августа 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный путь попадания микропластика в организм

PLOS One: Человек ежедневно вдыхает около 68 тысяч микропластиков у себя дома
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые обнаружили, что воздух внутри наших квартир и автомобилей может быть главным источником микропластика, способного проникать глубоко в легкие. Согласно исследованию Университета Тулузы, опубликованному в PLOS One, взрослый человек ежедневно вдыхает до 68 тысяч микропластиковых частиц диаметром менее 10 микрометров — в сто раз больше, чем предполагалось ранее.

Авторы впервые измерили содержание микропластика не только в домашних помещениях, но и внутри салонов автомобилей в условиях реального вождения. Более 90 процентов выявленных частиц оказались меньше 10 мкм, то есть настолько малы, что могут достигать альвеол легких. Концентрация микропластика в воздухе автомобилей достигала 2238 частиц на кубический метр, в квартирах — в среднем 528. Для анализа использовалась рамановская спектроскопия, позволяющая точно определить размер и состав пластиковых фрагментов.

Исследование подтвердило, что микропластик не только повсеместен, но и способен накапливаться в организме: вдыхаемые частицы могут выделять токсичные добавки, проникать в кровь и вызывать воспаления, иммунные реакции и повреждение тканей. Ученые подчеркивают: загрязнение воздуха микропластиком в помещениях оказалось одним из самых недооцененных рисков.

Ранее микропластик был обнаружен в сперме мужчин и фолликулярной жидкости женщин – веществах, напрямую связанных с репродуктивной функцией.

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