Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:30, 1 августа 2025Путешествия

Россиян предупредили о снижении цен в отелях Турции до уровня 2024 года

РСТ: Турецкие отели во второй половине лета снизили цены для россиян
Алина Черненко

Фото: Laborant / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов предупредили о снижении цен в отелях Турции во второй половине лета до уровня 2024 года. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным министерства туризма Турции, на которые ссылается источник, в первом полугодии 2025 года в стране побывало 2,6 миллиона россиян — это на три процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Материалы по теме:
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025

Глава комитета РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов отметил, что Турция пользуется стабильным спросом у отечественных туристов, однако они очень чувствительны к ценовой политике местных курортов, которая «не всегда адекватна».

«В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы ехать по таким ценам, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки», — пояснил Агафонов.

Он добавил, что в августе отдохнуть в пятизвездочном отеле «все включено» в Аланье можно за 100 тысяч рублей на двоих, включая перелет.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции и перечислила его главные минусы. В частности, она рассказала, что летом температура на турецких курортах может подниматься до плюс 35 градусов в тени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

    Путин описал СВО словами «возвращаем свое»

    Уничтожение армией России моста у одного из ключевых городов в ДНР попало на видео

    Путин назвал пламенную страсть Запада

    Российский подросток получил смертельный удар ножом от матери друга

    iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15

    Путин указал на полную утрату суверенитета ЕС

    Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

    Путин высказался о занятии российскими войсками Часова Яра

    Экс-солистка «Серебра» назвала причину расставания с Губиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости