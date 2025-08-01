Россиян предупредили о снижении цен в отелях Турции до уровня 2024 года

РСТ: Турецкие отели во второй половине лета снизили цены для россиян

Российских туристов предупредили о снижении цен в отелях Турции во второй половине лета до уровня 2024 года. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным министерства туризма Турции, на которые ссылается источник, в первом полугодии 2025 года в стране побывало 2,6 миллиона россиян — это на три процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Глава комитета РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов отметил, что Турция пользуется стабильным спросом у отечественных туристов, однако они очень чувствительны к ценовой политике местных курортов, которая «не всегда адекватна».

«В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы ехать по таким ценам, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки», — пояснил Агафонов.

Он добавил, что в августе отдохнуть в пятизвездочном отеле «все включено» в Аланье можно за 100 тысяч рублей на двоих, включая перелет.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции и перечислила его главные минусы. В частности, она рассказала, что летом температура на турецких курортах может подниматься до плюс 35 градусов в тени.

