В российском регионе пожаловались на отключение воды в 30-градусную жару

Жители Ростовской области пожаловались на отключение воды в 30-градусную жару

Жителей города Семикаракорск Ростовской области в 30-градусную жару оставили без воды. Отключения происходят целый месяц, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Перебои с водой продолжаются весь июль. Жалобы к коммунальщикам остаются без ответа — порой потребителям открыто хамят либо сбрасывают звонки. «Врут, что вода есть прям нам в лицо», — возмущаются горожане. При этом в некоторые дни столбики термометров в городе достигали отметки в плюс 37 градусов. По словам местных жителей, в отсутствие воды пенсионерам становится плохо. Маленьких детей не получается уложить, пока они не примут ванну.

Ранее в другом российском городе, Каменск-Уральском, жителей фактически оставили без любой воды на две недели. Подачу горячей остановили из-за прорыва на сетях и дальнейшего ремонта, но из кранов с холодной вместо чистой воды течет черная.

В поселке Дунай Приморского края подачу воды ограничили на трое суток. Подвоз питьевой воды был организован плохо. Отключение тогда объяснили аварией, но местные жители уверяют, что такие перебои с водой происходят в поселке еженедельно.