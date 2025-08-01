Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:15, 1 августа 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на отключение воды в 30-градусную жару

Жители Ростовской области пожаловались на отключение воды в 30-градусную жару
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жителей города Семикаракорск Ростовской области в 30-градусную жару оставили без воды. Отключения происходят целый месяц, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Перебои с водой продолжаются весь июль. Жалобы к коммунальщикам остаются без ответа — порой потребителям открыто хамят либо сбрасывают звонки. «Врут, что вода есть прям нам в лицо», — возмущаются горожане. При этом в некоторые дни столбики термометров в городе достигали отметки в плюс 37 градусов. По словам местных жителей, в отсутствие воды пенсионерам становится плохо. Маленьких детей не получается уложить, пока они не примут ванну.

Ранее в другом российском городе, Каменск-Уральском, жителей фактически оставили без любой воды на две недели. Подачу горячей остановили из-за прорыва на сетях и дальнейшего ремонта, но из кранов с холодной вместо чистой воды течет черная.

В поселке Дунай Приморского края подачу воды ограничили на трое суток. Подвоз питьевой воды был организован плохо. Отключение тогда объяснили аварией, но местные жители уверяют, что такие перебои с водой происходят в поселке еженедельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров дал США совет для достижения прогресса по Украине

    Россиянка ввязалась в 30-летнюю ипотеку и осталась без квартиры

    Резкое подорожание доллара объяснили

    Названа безопасная суточная норма арбуза

    Назван ответ России на большую войну с Европой

    Жена скандального хирурга Хайдарова показала внешность через сутки после пластики

    Аксенов заявил о готовности восстановить памятник Айвазовскому

    В российском регионе пожаловались на отключение воды в 30-градусную жару

    Счета на 4 миллиарда рублей главы челябинского СК Колбасина арестовали

    Переехавший в США комик обратился к желающим жить в стране словами «бегите отсюда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости