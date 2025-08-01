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07:35, 1 августа 2025Наука и техника

Создано новое средство против опасного вида рака

Nature: Препарат EVT0185 блокирует жировой обмен в раковых клетках в печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chokniti Khongchum / Pexels

Ученые из Университета Макмастера разработали новый препарат, который помогает иммунной системе атаковать опухоли печени, блокируя жировой обмен в раковых клетках. Исследование опубликовано в Nature.

Рак печени активно использует жиры для роста, особенно у пациентов с жировой болезнью печени — распространенным состоянием, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Новый препарат, получивший название EVT0185, выборочно «отключает» в печени ключевой фермент жирового обмена — АТФ-цитратлиазу (ACLY). В результате у подопытных мышей опухоли сокращались и становились уязвимыми для иммунной атаки.

Неожиданно для исследователей основную роль в уничтожении опухоли сыграли не Т-клетки, а менее известные иммунные В-клетки. Это открытие демонстрирует недооцененную связь между обменом веществ опухоли и иммунной защитой, отмечают авторы работы.

В частности, эффективность препарата была доказана на модели тяжелой формы жировой болезни печени (MASH), которая значительно повышает риск развития рака. Исследователи планируют продолжить испытания, чтобы выяснить, вызывает ли подобную иммунную реакцию препарат у человека и эффективен ли он против других видов опухолей.

Ранее исследователи установили, что подавляющее большинство случаев рака печени можно предотвратить. Ключевыми факторами риска остаются вирусные гепатиты B и C, злоупотребление алкоголем и жировая болезнь печени.

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