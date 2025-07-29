Стали известны главные причины рака печени

The Lancet: Вирусные гепатиты и MASLD являются главными причинами рака печени

Большинство случаев рака печени можно предотвратить, если сократить распространенность вирусных гепатитов, злоупотребление алкоголем и ожирение печени, вызванное метаболическими нарушениями (MASLD). К такому выводу пришли авторы крупного анализа, опубликованного в The Lancet.

Сегодня рак печени — одна из самых смертоносных форм онкологии: третья по числу смертей и шестая по распространенности в мире. Особенно высока заболеваемость в Китае — более 40 процентов всех случаев. Анализ показал, что к 2050 году число новых случаев почти удвоится — с 870 тысяч до 1,52 миллиона, а смертей — с 760 тысяч до 1,37 миллиона.

Однако, по словам исследователей, около 60 процентов этих случаев связаны с факторами риска, которые можно контролировать. Среди них – вирусы гепатита B и C, алкоголь и MASLD. Причем MASLD, связанное с ожирением, становится самой быстрорастущей причиной рака печени в мире, особенно в США, Европе и Азии.

Авторы предлагают ряд стратегий для борьбы с заболеванием: расширение вакцинации от гепатита B, скрининг на гепатиты и поражения печени, ограничения на рекламу алкоголя, минимальные цены на алкоголь и кампании по здоровому образу жизни. Только за счет ежегодного снижения заболеваемости на 2–5 процентов можно предотвратить до 17 миллионов случаев и спасти до 15 миллионов жизней.

Ученые подчеркивают: несмотря на сложность лечения рака печени, его можно значительно сократить, если сфокусироваться на предотвращении болезни.

Ранее ученые раскрыли, что загрязненный воздух может запускать мутации, характерные для курильщиков. У некурящих людей с раком легких, живущих в зонах с высоким уровнем загрязнения, значительно чаще встречались сбои в генах TP53 и EGFR — таких же, как у курильщиков.