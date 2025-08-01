The Spectator: Репутационный ущерб Зеленского оказался необратимым из-за НАБУ

Репутационный ущерб президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ) назвали необратимым. Такое мнение выразила обозреватель Светлана Моренец в статье для британского издания The Spectator.

Автор материала напомнила, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ, в результате чего по всей стране начались протесты. После этого, как отметила Моренец, украинский парламент пересмотрел свое решение.

«В ходе двух быстрых чтений подряд 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ (...). Зеленский немедленно подписал законопроект. Однако репутационный ущерб оказался необратимым», — написала она в статье для западного издания.

По словам Моренец, законопроект о сокращении полномочий бюро был разработан, чтобы защитить людей из окружения Зеленского от обвинений в коррупции.

22 июля сообщалось, что на Украине одобрили закон о сокращении полномочий НАБУ, который фактически уничтожал этот орган. В тот же день его подписал Зеленский. Из-за этого решения в Киеве и других городах страны прошли протесты. 31 июля украинский лидер подписал закон, вернувший полномочия и независимость НАБУ.