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10:39, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Репутационный ущерб Зеленского из-за ситуации с НАБУ назвали необратимым

The Spectator: Репутационный ущерб Зеленского оказался необратимым из-за НАБУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Репутационный ущерб президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ) назвали необратимым. Такое мнение выразила обозреватель Светлана Моренец в статье для британского издания The Spectator.

Автор материала напомнила, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ, в результате чего по всей стране начались протесты. После этого, как отметила Моренец, украинский парламент пересмотрел свое решение.

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«В ходе двух быстрых чтений подряд 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ (...). Зеленский немедленно подписал законопроект. Однако репутационный ущерб оказался необратимым», — написала она в статье для западного издания.

По словам Моренец, законопроект о сокращении полномочий бюро был разработан, чтобы защитить людей из окружения Зеленского от обвинений в коррупции.

22 июля сообщалось, что на Украине одобрили закон о сокращении полномочий НАБУ, который фактически уничтожал этот орган. В тот же день его подписал Зеленский. Из-за этого решения в Киеве и других городах страны прошли протесты. 31 июля украинский лидер подписал закон, вернувший полномочия и независимость НАБУ.

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