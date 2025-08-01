Стал известен отпугивающий французов от перехода в РПЛ фактор

L'Equipe: Французы могут отказаться от перехода в РПЛ из-за ситуации с Челестини

Назван фактор, который может отпугнуть французских футболистов от перехода в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на сайт L'Equipe.

По информации источника, на трансферах может негативно сказаться ситуация с новым главным тренером ЦСКА Фабио Челестини. Отмечается, что законодательство Швейцарии запрещает получать зарплату от субъекта, находящегося под санкциями. За использование в стране денег, заработанных в РФ, предусматрено тюремное заключение.

«Проблема не столько в том, что он работает в российском клубе, а в том, что он работает в команде, контролируемой лицами, находящимися под санкциями», — заявил юрист Саломе Лемассон. Он добавил, что аналогичные наказания грозят гражданам Франции.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.