Туристка отправилась на «сеанс исцеления» с помощью чая с грибами и не выжила

PerthNow: Туристка пыталась исцелить себя на ретрите в Австралии и не выжила

Туристка пыталась исцелить себя с помощью чая с грибами, но не выжила после поездки на ретрит. Об этом сообщает издание PerthNow.

По данным источника, инцидент произошел еще в марте 2024 года, но подробности появились недавно. 53-летняя Рэйчел Ли Диксон отправилась на «сеанс исцеления» в центр альтернативной медицины Soul Barn в Клунесе, Австралия. Во время ретрита группе из девяти человек давали чай с грибами. Однако вскоре после этого путешественнице стало плохо, она почувствовала мышечную слабость, заплакала и позвала на помощь.

Эксперт по здоровому образу жизни Дайан Мэтьюз, которая проводила сеанс, отвела Диксон в отдельное помещение, а затем перенесла на кухню и открыла дверь, чтобы впустить свежий воздух. Однако к тому времени женщина перестала реагировать на внешний мир. После этого Мэтьюз обратилась в службу экстренной помощи.

Медики прибыли на место происшествия и в течение 30 минут пытались реанимировать участницу сеанса. Однако в 00:45 они констатировали, что женщина не выжила.

Дайан Мэтьюз признала себя виновной в торговле наркотиками, вызывающими зависимость, и в марте 2025 года была оштрафована на 3 тысячи долларов (240,6 тысячи рублей). Однако обвинения в расправе над Рэйчел Ли Диксон ей не предъявили. Несмотря на то что туристка употребила «волшебные» грибы, следствие не смогло доказать, что именно они стали причиной ее кончины.

Уточняется, что Диксон впервые встретилась с Мэтьюз около восьми лет назад и посещала регулярные сеансы с грибами каждые три месяца около двух лет до дня последней поездки. Таким образом она старалась победить алкогольную зависимость.

Ранее туристы отправились в горы, отравились грибами и посчитали своего друга скончавшимся. При этом якобы не выживший мужчина сам обратился за помощью.