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16:46, 1 августа 2025Экономика

У бутовских коз появились преемники

Москвичи заметили коз в столичном районе Митино
Полина Луханина

Москвичи обнаружили преемников бутовских коз. Животных сняли на видео на траве при съезде на МКАД в сторону торгового центра (ТЦ) «Вегас». Ролик опубликовал Telegram-канал «Митино Москва».

На видео козы пасутся у дороги в районе Митино. Они щиплют траву на отрезке между двумя проезжими частями.

Ранее знаменитые бутовские козы переехали на подмосковную экоферму в городе Ступино. Животных на новом месте встречали с красной дорожкой. Переезд был организован после того, как суд запретил пенсионеру Валерию Аникееву содержать коз в своем районе. Животные раздражали местных жителей, гуляя стадом по улицам и тем, что забирались на машины, чтобы пощипать листья деревьев.

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