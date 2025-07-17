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18:31, 17 июля 2025Экономика

Стало известно новое пристанище бутовских коз

Бутовских коз пристроили на подмосковную экоферму
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Знаменитые бутовские козы отправятся на подмосковную экоферму. Об их новом пристанище пишет издание «Подъем».

Коз временно конфисковали у хозяина 17 июля до выполнения ветеринарных требований по их содержанию. Вопрос нового местообитания животных до сих пор оставался открытым. По некоторым сведениям, скот собирались пристроить в зоопарк. Как стало известно источнику, коз передали в приемный центр в городе Ступино Московской области.

На экоферме животных встречали как настоящих звезд, расстелив перед ними красную ковровую дорожку. «Въезд был эффектный», — поделились представители парка. Коз осмотрели ветеринары и разместили в загоне. Некоторым потребуются дополнительный уход и дойка. Сотрудники организации развеяли любые сомнения насчет безопасности подопечных и подчеркнули, что каждый из них учтен и имеет собственное ветеринарное свидетельство. Скот обещают вернуть владельцу, как только он выполнит предписание суда и устранит нарушения. До тех пор он может навещать животных на экоферме.

Стадо, в котором насчитывается порядка 30 коз, прославилось после того, как их выпускали на свободный выгул по улицам Москвы. Они залезали на автомобили, заходили в магазины и портили клумбы. Суд услышал жалобы горожан и запретил владельцу содержать животных в Южном Бутово. С инициативой помочь козам выступили даже рэпер Джиган с женой. Супруги вызвались построить питомник.

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