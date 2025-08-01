В России отреагировали на угрозы Трампа ввести санкции через 10 дней

Ультиматум США в отношении России насчет урегулирования конфликта на Украине — большое лукавство, так как они финансируют Киев, заявила первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести санкции она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».
Ранее политик анонсировал новые рестрикции для России в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован по истечении 10-дневного срока.
«Может быть, они как-то Украину тоже подтолкнут? Мы-то готовы регулировать, только Украина-то не собирается это делать. У них есть поддержка военная, зачем им урегулировать этот конфликт? Это, знаете, большое лукавство. Они сами же финансируют, а потом говорят: урегулируйте конфликт. Надо всем садиться за стол переговоров и говорить, что никто ничего не финансирует и все прекращают огонь, но как конфликт можно урегулировать, если у нас претензии территориальные?» — поделилась депутат.
Для того чтобы конфликт закончился, США должны не вводить санкции, а тоже что-то предпринять для урегулирования, убеждена парламентарий. Они же, наоборот, разогревают напряженность своими действиями, добавила спикер.
Тем более мы понимаем, что нужны еще и перевыборы президента, чтобы подписать мирное соглашение, а иначе тоже потом придерутся к нам, что мы с нелегитимным президентом [Владимиром] Зеленским подписали какое-то соглашение и все с нуля опять начнется
До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага. «У президента есть множество вариантов», — отметил политик.