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12:20, 1 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на угрозы Трампа ввести санкции через 10 дней

Депутат Журова призвала США принять меры, чтобы конфликт на Украине закончился
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ультиматум США в отношении России насчет урегулирования конфликта на Украине — большое лукавство, так как они финансируют Киев, заявила первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести санкции она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее политик анонсировал новые рестрикции для России в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован по истечении 10-дневного срока.

«Может быть, они как-то Украину тоже подтолкнут? Мы-то готовы регулировать, только Украина-то не собирается это делать. У них есть поддержка военная, зачем им урегулировать этот конфликт? Это, знаете, большое лукавство. Они сами же финансируют, а потом говорят: урегулируйте конфликт. Надо всем садиться за стол переговоров и говорить, что никто ничего не финансирует и все прекращают огонь, но как конфликт можно урегулировать, если у нас претензии территориальные?» — поделилась депутат.

Для того чтобы конфликт закончился, США должны не вводить санкции, а тоже что-то предпринять для урегулирования, убеждена парламентарий. Они же, наоборот, разогревают напряженность своими действиями, добавила спикер.

Тем более мы понимаем, что нужны еще и перевыборы президента, чтобы подписать мирное соглашение, а иначе тоже потом придерутся к нам, что мы с нелегитимным президентом [Владимиром] Зеленским подписали какое-то соглашение и все с нуля опять начнется

Светлана Журовадепутат Госдумы

До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага. «У президента есть множество вариантов», — отметил политик.

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