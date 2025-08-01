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04:33, 1 августа 2025Бывший СССР

Украинцы помогли российским бойцам разгромить ВСУ на одном направлении

Командир Вахрушев: Жители Новоукраинки помогали солдатам ВС РФ с данными о ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress

Жители села Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР) прятали бойцов Вооруженных сил (ВС) России в подвалах, помогая раздобыть данные о ВСУ. Об этом журналистам ТАСС сообщил командир первой стрелковой роты группировки войск «Центр» Максим Вахрушев.

По его словам, в тылу, в котором находились российские солдаты, им помогало мирное население. Местные жители делились информацией о расположении противника — рассказывали о вооружении, где и в каком количестве сосредоточены вражеские группировки.

«Там около 15 человек было в подвале. И они тоже нам много что рассказали. Рассказывали где противник, какое у него вооружение, пулеметы, гранатометы», — отметил Вахрушев.

Ранее в Минобороны России рапортовали о взятии под контроль населенного пункта Новоукраинка. Стало известно, что потери украинских вооруженных формирований на этом участке составили до 425 военнослужащих.

Как сообщалось позднее, под контроль военнослужащих РФ также перешел Часов Яр. 31 июля военный эксперт Андрей Марочко также раскрыл, какие новые важные рубежи были взяты в ДНР.

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