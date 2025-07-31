ВС России заняли новые важные рубежи в районе Серебрянки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России заняли новые важные рубежи в районе Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска уничтожили оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Серебрянки и начали обходить украинских военных, засевших в населенном пункте по флангу. Он добавил, что российские бойцы уже заняли ряд высот и важную лесополосу, которая позволяет им улучшить тактическое положение в этом районе. Также ВС России частично взяли под контроль логистические пути снабжения ВСУ, что нарушило бесперебойное снабжение войск, заключил Марочко.

Ранее Россия взяла под контроль Часов Яр в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

До этого оборонное ведомство России отчиталось о взятии под контроль Новоукраинки в ДНР. «Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны.