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20:40, 1 августа 2025Моя страна

Уникальные клады модниц III века откопали в России

Археологам удалось найти два уникальных клада модниц III века недалеко от Одоева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daan Kloeg / Shutterstock / Fotodom

Археологи поехали на раскопки в Тулу и ее окрестности и нашли там новый памятник — городище середины III века. В нем оказались спрятаны уникальные клады тогдашних модниц, уточнили РИА Новости специалисты из местного заповедника.

Ученые пояснили, что именно в III веке на Верхней Оке впервые появились ранние славяне. Все новые находки сейчас были сделаны недалеко от древнего города Одоева.

Люди оставили в городище два уникальных клада со множеством бронзовых украшений и деталей костюма. По словам секретаря заповедника Алексея Воронцова, назвать точное количество находок нельзя, так как их очень много. При этом все экспонаты будут отреставрированы, заверил эксперт. «Удалось сохранить даже фрагменты кожаной основы ременных наборов», — добавил он.

Как рассказал Воронцов, самые интересные находки — так называемые восточноевропейские выемчатые эмали и тонкие ременные бронзовые пластинки, которые когда-то носили на поясах либо на голове. Украшены они орнаментом и изображениями людей и животных.

«Такие ременные пластинки известны только на территории Верхней Оки и представляют "локальную моду" середины III — начала IV века», — сказал специалист, упомянув модниц того столетия.

Ранее саркофаг, сделанный из камня, нашли под западной стеной храма Петра и Павла на Сильнище в Великом Новгороде. В них предавали земле известных людей того времени.

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