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17:07, 1 августа 2025Россия

В Госдуме объяснили передачу «Орешника» Белоруссии

Депутат Журавлев: В Белоруссии «Орешник» будет размещен ближе к столицам Европы
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии приблизит к столицам Европы, «остудив горячие головы». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что специалисты уже выбрали место для будущих позиций комплекса в Белоруссии, и в настоящее время уже ведется их подготовка к приему нового оружия. Глава государства отметил, что вопрос будет закрыт до конца 2025 года.

По словам Журавлева, у Москвы беспрецедентное доверие к Минску. «Мы и ядерное оружие ему поставили — это самые преданные и близкие наши друзья — поэтому у нас давно уже должна быть общая система безопасности», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что стратегически необходимо сдвигать силы сдерживания в сторону Европы. «Запад чуть ли не ежедневно угрожает нам, мобилизует собственные армии, устраивает маневры на наших границах, поставляет оружие и напрямую принимает участие в войне на стороне Украины», — пояснил Журавлев.

Он также напомнил, что единственное боевое применение «Орешника» произвело большое впечатление на Европу и США.

Путин рассказал о первом ударе системой «Орешник» в ноябре 2024 года. По его словам, результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение. Глава государства также подчеркнул, что новый ракетный комплекс — это еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России.

ЖЗЛ
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