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15:36, 1 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цель переезда госкомпаний из Москвы

Депутат Кравченко: Госкомпании переедут из Москвы для новых рабочих мест
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российская власть, подготавливая переезд некоторых госкорпораций и компаний с государственным участием из Москвы, планирует обеспечить рабочими местами граждан в регионах и решить проблему переезда молодежи в крупные города, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«К сожалению, на сегодняшний день мы все еще сталкиваемся с негативными демографическими тенденциями по многим регионам нашей страны. Зачастую причинами здесь выступают естественные факторы. Вместе с тем остается фактор трудовой мобильности в наши регионы-лидеры — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, ряд других. (…) Причем переезд, связанный с работой, в большой степени характерен для молодежи в возрасте 25-34 года», — сказал Кравченко.

По мнению депутата, это и есть одна из предпосылок поручения президента России Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году по поэтапному перемещению госкорпораций и госкомпаний и их «дочек» из Москвы в регионы.

Рабочие места, возможность для построения успешной карьеры в регионе, возможность строить карьеру у себя дома после окончания своего регионального вуза — вот та привязка, та основа, которая должна мотивировать молодежь отойти от той модели, которая на сегодняшний день, к сожалению, закрепилась во многих молодых умах

Денис Кравченкодепутат

Перемещение офисов, аппаратов крупнейших компаний-работодателей в регионы обеспечивает гражданам в субъектах карьерные возможности и перспективы, возможности роста и личностного развития, добавил он, признав, что переезд сопряжен с дополнительными издержками.

«Подобное перемещение, с моей точки зрения, не только логично, но и социально справедливо, дает возможность людям на производствах в регионах продвинуться дальше, занять руководящие должности в структурах этих компаний, не разрывая связи со своими близкими», — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что в России был подготовлен список корпораций и компаний с государственным участием, которым предстоит покинуть Москву. В настоящее время в этом перечне порядка 170 наименований. Соответствующую работу ведет Минэкономразвития.

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