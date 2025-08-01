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17:36, 1 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили готовность ждать Украину в вопросе переговоров

Депутат Чепа: России невыгодно временное перемирие с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

России невыгодно соглашаться на временное перемирие с Украиной, потому что Киев сдает позицию за позицией на поле боя, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что боевые действия могут снова возобновиться после перемирия.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать.

«Киев выдвигает условия, которые неприемлемы для нас. В первую очередь, кроме гуманитарных и ряда технических вопросов, они предлагают самое главное — объявить перемирие при условии, когда они сдают позицию за позицией. Понятно, что это невыгодно, понятно, что за этим последует очередной виток, соответственно, это больше жертв, больше потерь, и мы не хотим этого допускать», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам в любой момент, но они должны иметь позитивный характер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. Он заявил, что обязательным условием встречи с президентом России станет присутствие на переговорах представителей европейских стран.

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