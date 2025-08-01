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04:34, 1 августа 2025Бывший СССР

В сети появились кадры из охваченного боями Красноармейска

В сети появилось видео последствий боев за Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры последствий боев в Красноармейске (украинское название — Покровск), за контроль над которым идут ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео с дрона видно, что в городе практически не осталось неповрежденных строений.

В четверг, 31 июля, появились сообщения о том, что российские войска смогли прорваться в центр Красноармейска. Как сообщил Telegram-канал «Иди и смотри», речь идет не о диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), а о боевых подразделениях, поэтому можно говорить о начале штурма города.

После этого на Западе пришли к выводу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смирились со скорой потерей Красноармейска. При этом моральный дух обороняющих город солдат очень низок, многие из них попросили перевести их в другие бригады.

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