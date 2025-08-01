TNI: Создание на базе Т-72 робота «Штурм» говорит об отсутствии инноваций

Создание на базе шасси танка Т-72 новейшего тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм» говорит об отсутствии в России инноваций и сокращении расходов на создание новой военной техники. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Питер Сучиу признает ненастоящими заявляемые производителем — компанией «Уралвагонзавод» — характеристики боевой машины. В частности, автор уверяет, что роботизированный комплекс изготовлен из устаревших корпусов Т-72, не является по-настоящему автономным и не использует искусственный интеллект.

Обозреватель пишет, что, в отличие от танка Т-14 «Армата», являющегося полностью новой машиной, робот «Штурм» во многом «опирается на прошлое». «Стоимость может быть одним из факторов [его создания]», — говорится в публикации.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine (MWM) заметил, что «Уралвагонзавод» достиг прогресса в создании тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм».

В мае 2021 года РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что компания «Уралвагонзавод» начала создание опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боев в городских условиях.

