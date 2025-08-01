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19:43, 1 августа 2025Экономика

В США оценят вред поставок российского палладия для местных производителей

Комиссия по международной торговле США расследует поставки палладия из РФ
Вячеслав Агапов
СюжетСанкции против России:

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

Комиссия по международной торговле США (USITC) начала антидемпинговое и компенсационное расследование насчет поставок палладия из России. Профильному ведомству предстоит оценить, не наносит ли импорт необработанного металла вреда местным производителям, со ссылкой на Федреестр американского правительства сообщает РИА Новости.

Инициатором расследования стали горнодобывающая компания Stillwater Mining Company и крупнейший отраслевой профсоюз United Steelworkers (USW) рабочих-металлургов. Они заявили, что российский палладий продается в США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости. Такое возможно благодаря финансовой поддержке правительства РФ, и такая тенденция может привести к серьезному ущербу промышленности Америки.

USITC должна подготовить предварительные выводы к 15 сентября 2025 года. Документы направят в Министерство торговли США до 22 сентября.

Палладий является ключевым компонентом компьютерных микросхем и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, а титан используется в различных областях — от самолетов до медицинских имплантатов.

Администрация США уже рассматривает возможность введения пошлин на импорт палладия. Как заявил первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас, в Монтане были вынуждены уволить около 700 работников предприятий по добыче этого металла из-за того, что Россия «наводнила рынок палладием».

Санкции против российского палладия и иридия планировали ввести также и в октябре 2024 года. Европейские страны отказывались от подобных действий из-за риска дестабилизации поставок. В 2019 году 45 процентов экспортного российского титана приобретали в ЕС, эти поставки заняли 19 процентов титанового импорта блока.

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