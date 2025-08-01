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14:25, 1 августа 2025Наука и техника

В центре российского города нашли зуб молодого мамонта

Глеб Никитин: Зуб молодого шерстистого мамонта нашли в центре Нижнего Новгорода
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Глеб Никитин»

На глубине около двух метров в Почаинском овраге археологи обнаружили коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находка сделана вблизи улицы Рождественской, в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По данным исследований, мамонты действительно обитали на территории Средней Волги до начала резкого потепления климата около 11 тысяч лет назад. С изменением растительности они начали вымирать, но их останки находят в регионе и сегодня.

Это не первая подобная находка в центре города. В 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля уже были обнаружены фрагменты черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами. Новый артефакт еще раз подтверждает, что территорию современной Нижегородской области когда-то населяли древние гиганты.

Ранее жители Астраханской области тоже становились участниками уникальных палеонтологических находок. В июне в Икрянинском районе были извлечены из водоема двухметровые бивни шерстистого мамонта.

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