Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:31, 1 августа 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о свободно передвигающейся по Покровску Российской армии

«РВ»: Российские солдаты свободно передвигаются по Покровску
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские солдаты спокойно передвигаются по западной части Покровска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют город. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков.

«Украинцы публикуют новые видео, на которых российские бойцы уже не скрываясь ходят на западе Покровска (Красноармейска), недалеко от центра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали быстрее отступать близ Красноармейска. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Иван Курочкин.

Перед этим армия России взяла под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Военкоры сообщили о свободно передвигающейся по Покровску Российской армии

    Россиянин выдал чужую квартиру за свою и продал ее

    Дачников призвали отпугивать кротов с участка бензином

    Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов

    Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

    В Госдуме раскрыли значение слов Трампа о подлодках

    Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

    У берегов Байкала установили опасные печи

    Американцы обвинили Трампа в своих финансовых проблемах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости