Военкоры сообщили о свободно передвигающейся по Покровску Российской армии

«РВ»: Российские солдаты свободно передвигаются по Покровску

Российские солдаты спокойно передвигаются по западной части Покровска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют город. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков.

«Украинцы публикуют новые видео, на которых российские бойцы уже не скрываясь ходят на западе Покровска (Красноармейска), недалеко от центра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали быстрее отступать близ Красноармейска. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Иван Курочкин.

Перед этим армия России взяла под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.

