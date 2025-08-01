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12:36, 1 августа 2025Мир

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза из-за задержания экс-министра торговли
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне задержания бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича. Об этом сообщает газета «Вечерние новости».

Заседание назначено на 2 августа. Причина его созыва официально не названа. Газета утверждает, что возможной причиной для действий сербского лидера послужила «массированная попытка государственного переворота», в которой, по утверждению источников газеты, участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельных подразделений полиции.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил культового режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в подготовке госпереворота. Вучич заявил журналистам, что Кустурица вместе с представителями оппозиции — преподавателем университета в Нови-Саде Динко Грухоничем, политиком Ненадом Чанаком и историком Мило Ломпаром — хотят добиться его отставки. «Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет», — подчеркнул президент Сербии.

При этом, по его словам, у оппозиции нет ни политической программы, ни понимания того, что нужно сербскому народу.

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