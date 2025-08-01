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16:39, 1 августа 2025Из жизни

Женщина бросила в аллигатора сандалию и поплатилась

В США аллигатор утащил в воду брошенную в него обувь и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Флорида, США, женщина загнала аллигатора в воду с помощью сандалий и поплатилась за это одной из них. Об этом сообщает Fox 35.

Столкновение хищника и человека попало на видео Сары Луизы Мартин. Она рассказала, что приехала во Флориду в отпуск. Сама она из Великобритании. По словам Мартин, выйдя на улицу, она увидела, как ее соседка кормит у водоема оленей. Еда привлекла и маленького аллигатора: он выполз из воды и спрятался недалеко от животных в траве.

Заметив хищника, женщина сняла с себя обувь и бросила ее в аллигатора. Тот подпрыгнул от неожиданности, но уползать не стал. Тогда женщина кинула в него вторую сандалию. Внезапно аллигатор схватил ее в зубы и утащил в воду.

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Очевидцы произошедшего лишь посмеялись над женщиной. Мартин отметила, что та сама виновата в произошедшем. Рядом с водоемом стояла табличка, запрещающая кормить диких животных.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор укусил купающуюся женщину за руку и потянул ее под воду. Пострадавшую с переломами и рваными ранами доставили в больницу вертолетом.

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