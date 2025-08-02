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16:32, 2 августа 2025Спорт

Бывший российский пловец назвал переезд в США лучшим решением в жизни

Бывший российский пловец Сибирцев назвал переезд в США лучшим решением в жизни
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший российский пловец Илья Сибирцев рассказал о жизни в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен назвал переезд в США лучшим решением в жизни. При этом он подчеркнул, что в первый год жизни в стране столкнулся с большим количеством трудностей, однако сумел их преодолеть.

Ранее Сибирцев объяснил, почему сменил спортивное гражданство с российского на узбекистанское в начале 2024 года. Пловец поделился, что начал думать о смене сборной, когда стало понятно, что российских спортсменов не допустят на Олимпийские игры в Париже.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года, в том же году он выиграл чемпионат Европы. Осенью 2019-го россиянин стал студентом Луисвиллского университета в США.

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