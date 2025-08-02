Москвичей предупредили об опасной погоде в начале недели

Синоптик Леус: Неделя в Московском регионе начнется с грозовых дождей

Следующая неделя в Москве и области начнется с грозовых дождей. Об опасной погоде предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что за первые дни августа уже выпало до трех четвертей месячной нормы осадков. «Продолжится август неустойчивой и часто меняющейся погодой, с чередованием дождливых и относительно прохладных дней и дней солнечных и более теплых», — добавил Леус.

Метеоролог добавил, что следующая неделя начнется с возвращения грозовых дождей. Однако сильно не похолодает — температура воздуха останется на пару градусов выше климатической нормы. Столбики термометров покажут от плюс 26 до плюс 28 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова призвала жителей столицы привыкать к новому климату. По словам синоптика, изменения погоды в Москве, согласно Климатической доктрине России 2023 года, являются устойчивым трендом. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата.