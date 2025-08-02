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12:37, 2 августа 2025Спорт

Назван способ уменьшить талию

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал способ уменьшить талию на несколько сантиметров. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт заявил, что для уменьшения талии важно укреплять мышцы всего тела, особенно мышцы кора и поперечную мышцу пресса, а также использовать кардио. Он подчеркнул, что основные причины отсутствия талии — переедание и малоподвижный образ жизни, ведущие к накоплению жира.

В состав тренировки Ходырев рекомендовал включить растяжку подвздошно-поясничной мышцы, скручивания с подкруткой таза, приседания с весом, русские скручивания с гантелей и кардиоинтервалы на эллипсоиде. Необходимо выполнять упражнения 2-3 раза в неделю.

Ранее Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.

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