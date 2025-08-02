Назван способ уменьшить талию

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал способ уменьшить талию на несколько сантиметров. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт заявил, что для уменьшения талии важно укреплять мышцы всего тела, особенно мышцы кора и поперечную мышцу пресса, а также использовать кардио. Он подчеркнул, что основные причины отсутствия талии — переедание и малоподвижный образ жизни, ведущие к накоплению жира.

В состав тренировки Ходырев рекомендовал включить растяжку подвздошно-поясничной мышцы, скручивания с подкруткой таза, приседания с весом, русские скручивания с гантелей и кардиоинтервалы на эллипсоиде. Необходимо выполнять упражнения 2-3 раза в неделю.

Ранее Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.