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05:56, 2 августа 2025Россия

Обломки БПЛА попали на территорию российского предприятия

Малков: Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Обломки беспилотника попали на территорию предприятия в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА», — написал он. По словам губернатора, после падения БПЛА никто не пострадал. Также отсутствуют повреждения жилых домов.

Ранее сообщалось, что детонация украинского дрона привела к ранению мирного жителя в селе Малобыково Белгородской области. Медики диагностировали у пострадавшего осколочное ранение ноги.

В ночь на 1 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после попытки удара БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, также в двух местах разгорелся пожар.

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