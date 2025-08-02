Омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избитым за «неформальный вид» школьником

Омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избитым сверстниками школьником

Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина взяла на контроль ситуацию с избитым сверстниками за «неформальный вид» 13-летним школьником. Об этом пишет издание «Подъем».

«Узнали из социальных сетей. Следственный комитет тоже подключился, сейчас ищут этих подростков. С пострадавшим не виделись пока. Будем, конечно, держать на контроле, однозначно», — заявила Панчихина.

Нападение на подростка произошло 29 июля в Уфе. Как рассказал пострадавший, двое школьников стали высказывать ему претензии из-за одежды. Они повалили его на асфальт и начали бить ногами. В этот день подросток был в белой футболке и черных штанах. Он пояснил, что сверстников раздражали его накрашенные ногти на руках.

Пострадавшего госпитализировали с гематомами и сотрясением головного мозга. СК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина со взрослым сыном избили 14-летнего школьника. Нападение на подростка попало на видео.

