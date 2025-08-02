Издание Strategic Culture заявило о панике НАТО из-за продвижения ВС России

Западные страны испытывают панику из-за падения авторитета на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявило издание Strategic Culture.

В публикации отмечается, что НАТО «переживает сейсмическую панику» насчет своей репутации. В материале объясняется, что чем дальше продвигаются российские военные, тем больше лидеры Североатлантического альянса и западных стран понимают утрату своего авторитета.

По мнению журналистов, в Европе хотели разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения на Украине. Однако продвижение России делает этот вариант несбыточным.

31 июля Минобороны РФ заявило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр. 29 июля военкоры сообщали о почти полном контроле ВС РФ над городом.