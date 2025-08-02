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22:20, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыта реакция НАТО на продвижение России

Издание Strategic Culture заявило о панике НАТО из-за продвижения ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Западные страны испытывают панику из-за падения авторитета на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявило издание Strategic Culture.

В публикации отмечается, что НАТО «переживает сейсмическую панику» насчет своей репутации. В материале объясняется, что чем дальше продвигаются российские военные, тем больше лидеры Североатлантического альянса и западных стран понимают утрату своего авторитета.

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По мнению журналистов, в Европе хотели разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения на Украине. Однако продвижение России делает этот вариант несбыточным.

31 июля Минобороны РФ заявило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр. 29 июля военкоры сообщали о почти полном контроле ВС РФ над городом.

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