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11:50, 2 августа 2025Россия

Раскрыты подробности дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Турция обменивается с РФ информацией по делу о теракте в «Крокусе»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий источник в профильном ведомстве.

«Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются», — рассказал собеседник агентства. Источник также не стал давать комментарии на вопрос о возможности выдачи Турцией России фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В этот день был запланирован концерт рок-группы «Пикник».

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