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16:30, 2 августа 2025Мир

Решение Зеленского по НАБУ связали с «одержимостью властью»

NZZ: Решение Зеленского по НАБУ объясняется одержимостью властью и утратой чутья
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) связано с его одержимостью властью и утратой политического чутья. На это указали в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«[Владимир Зеленский] все больше ориентирован на удержание власти (...). Он зашел в тупик — и вместе с ним вся страна», — объяснил обозреватель издания Иво Мейнсен.

По мнению журналиста, президент Украины кажется нерешительным, он вынужден лавировать между ожиданиями иностранных партнеров, гражданского общества и старых властных структур. Вместе с тем пока Владимиру Зеленскому мало что удается выиграть, считает Мейнсен.

Ранее британское издание The Spectator посчитало необратимым репутационный ущерб, нанесенный президенту Украины из-за ситуации с НАБУ. Владимир Зеленский был вынужден подписать закон, вернувший полномочия и независимость ведомства, хотя всего за девять дней до этого данный орган был фактически ликвидирован.

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