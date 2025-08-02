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04:58, 2 августа 2025Наука и техника

Российские инженеры переоборудовали дроны для минирования тылов ВСУ

Инженеры ВС РФ переоборудовали дроны для минирования тыловых путей снабжения ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Инженеры ВС России переоборудовали FPV-дроны, чтобы с их помощью минировать тыловые пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробностями поделился в разговоре с РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр» с позывным Крис.

«Мы начали заниматься минированием дороги... Чтобы туда не было подвоза продовольствия, не было подвоза БК (боекомплекта — прим. «Ленты.ру»), начали минировать дорогу, как самодельными минами, так и производственными… Результат был», — рассказал военнослужащий.

Крис уточнил, что такую тактику начали применять на дорогах из населенного пункта Мирнограда (Димитров) и Экономического, где чаще всего наблюдают пикапы противника. После взрывов бойцы ВСУ прячутся и убегают.

«А там уже другие расчеты [БПЛА] взлетают и уничтожают цель [технику и личный состав ВСУ] полностью. Минирование тылов помогает продвижению наших штурмовиков», — заключил военный ВС РФ.

Ранее в зоне специальной военной операции (СВО) появился проходящий апробацию российский наземный беспилотник «Странник». Он предназначен для дистанционного минирования, эвакуации раненых и доставки грузов.

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