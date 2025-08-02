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03:34, 2 августа 2025Интернет и СМИ

В Британии признали успех Российской армии

Telegraph: Темп наступления ВС России по всему фронту растет 4-ый месяц подряд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тем наступления Вооруженных сил (ВС) России по всей линии фронта растет четвертый месяц подряд. Успех Российской армии признало британское издание The Telegraph.

Отмечается, что скорость наступления российский сил будет расти и дальше, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще попадают в окружения и огневые мешки.

«Российские войска создали по меньшей мере четыре растущих плацдарма в ДНР, стремясь окружить ключевой логистический центр Красноармейск и Константиновку», — говорится в статье.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Населенный пункт был взят южной группировкой войск.

Контроль над Часовым Яром важен для усиления давления ВС России на Константиновку. Кроме того, взятие города позволит армии доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружовка, Славянск и Краматорск.

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