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12:30, 2 августа 2025Бывший СССР

В Эстонии рассказали об огромных очередях на границе с Россией

Shot: На границе России и Эстонии в Нарве образовались огромные очереди
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На пограничном пункте НарваИвангород между Россией и Эстонией образовались огромные очереди. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на эстонских туристов.

«С приходом сезона отпусков и жары на границе Нарва — Ивангород образовались огромные очереди из прибалтийских туристов», — указано в публикации.

По данным Shot, со стороны Эстонии в очередях можно простоять до десяти часов. «Все сделано для того, чтобы люди не посещали Россию», — отмечают туристы, добавляя, что российские пограничники не препятствуют проходу. При этом целью поездок эстонцев называют как отдых, так и покупки продуктов и других товаров, которые в России стоят дешевле.

Ранее власти Эстонии стали возводить линию обороны на границе с Россией. По данным местных СМИ, уже к концу 2025 года планируется построить 28 бункеров.

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