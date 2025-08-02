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14:15, 2 августа 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о действиях ВСУ в районе Часова Яра

Военкор Татаринов: ВСУ выводят пехоту из-под Часова Яра в Подольское
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят пехоту из-под Часова Яра в Подольское. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».

«Николаевка, пригород Часова Яра, противник выводит свою пехоту. Отходят в Подольское», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России после продолжительных боев взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО был взят под контроль действиями Южной группировки войск.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль город Часов Яр. Глава Минобороны поблагодарил бойцов за выполнение задачи, а также отметил, что соединение стойко и мужественно противостоит украинским войскам, а также продвигается вперед.

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