ВСУ атаковали беспилотниками российский город

Shot: ВСУ атаковали беспилотниками Новокуйбышевск в Самарской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Новокуйбышевск в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили о работе системы ПВО и взрывах в небе. Над городом были слышны десять взрывов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее детонация украинского дрона привела к ранению мирного жителя в селе Малобыково Белгородской области. Медики диагностировали у пострадавшего осколочное ранение ноги.

В ночь на 1 августа стало известно, что Украина выпустила несколько десятков БПЛА по территории России. ВСУ совершили ночную атаку на шесть регионов: Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Еще пять дронов были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Общее число сбитых вражеских беспилотников составило 60 единиц.

