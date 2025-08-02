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11:21, 2 августа 2025Бывший СССР

ВСУ расстреляли семью из четырех человек

ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово, когда город был оккупирован
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли семью из четырех человек в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), когда город был под украинской оккупацией. Об этом рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта.

Собеседник агентства уточнил, что это произошло в ночь на 25 октября 2024 года. «Вошел отряд подразделения ВСУ. Стреляли всех подряд — где, по их мнению, находились люди», — поделился знакомый семьи. В тот момент в доме находились Наталья Коровка, ее сын Сергей Коровка, а также двое племянников, которые приехали в гости незадолго до вторжения в дом ВСУ.

По словам Яцюты, когда солдаты ВСУ постучались в их жилье, семья подумала, что в город вошла армия России, поэтому открыла ворота. Боевики расстреляли людей, не выясняя личностей людей. Проводить семью в последний путь удалось лишь к концу декабря прошлого года.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Новокуйбышевск в Самарской области. Очевидцы сообщили о работе системы ПВО и взрывах в небе. Над городом были слышны десять взрывов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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