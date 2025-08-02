Вучич назвал аморальным приговор Додику

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской (составной части БиГ) Милораду Додику. Об этом сообщает РИА Новости.
«Острейшим образом осуждается решение суда второй инстанции БиГ(...). Это решение суда БиГ, хотя и принятое в XXI веке, недемократическое, антицивилизационное и аморальное», — отметил он.
По словам Вучича, приговор Додику будет считаться недействительным на территории Сербии.
Согласно решению суда БиГ, политика Республики Сербской приговорили к году тюрьмы и шести годам запрета на работу на государственной службе. Он был признан виновным в неисполнении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристана Шмидта.
Ранее Милорад Додик попросил о поддержке Сербию, Россию и США. При этом в апреле президента Республики Сербской уже пытались задержать.