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15:50, 2 августа 2025Мир

Вучич назвал аморальным приговор Додику

Вучич: Приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Додику аморален
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской (составной части БиГ) Милораду Додику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Острейшим образом осуждается решение суда второй инстанции БиГ(...). Это решение суда БиГ, хотя и принятое в XXI веке, недемократическое, антицивилизационное и аморальное», — отметил он.

По словам Вучича, приговор Додику будет считаться недействительным на территории Сербии.

Согласно решению суда БиГ, политика Республики Сербской приговорили к году тюрьмы и шести годам запрета на работу на государственной службе. Он был признан виновным в неисполнении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристана Шмидта.

Ранее Милорад Додик попросил о поддержке Сербию, Россию и США. При этом в апреле президента Республики Сербской уже пытались задержать.

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