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18:10, 2 августа 2025Мир

Захарова отреагировала на новый доклад ООН цитатой Маяковского

Захарова процитировала стихотворение Маяковского, комментируя новый доклад ООН
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала стихотворение Владимира Маяковского, комментируя новый доклад ООН. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства привела отрывок стихотворения «Прозаседавшиеся», отреагировав на информацию СМИ о том, что в новом докладе ООН говорится, что никто не читает эти доклады.

«С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» — процитировала дипломат.

Ранее сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа в ходе пленарной сессии ПМЭФ процитировал стихотворение Александра Пушкина.

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