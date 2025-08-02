Захарова отреагировала на новый доклад ООН цитатой Маяковского

Захарова процитировала стихотворение Маяковского, комментируя новый доклад ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала стихотворение Владимира Маяковского, комментируя новый доклад ООН. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства привела отрывок стихотворения «Прозаседавшиеся», отреагировав на информацию СМИ о том, что в новом докладе ООН говорится, что никто не читает эти доклады.

«С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» — процитировала дипломат.

Ранее сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа в ходе пленарной сессии ПМЭФ процитировал стихотворение Александра Пушкина.