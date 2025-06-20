Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал стих Пушкина на ПМЭФ

Сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) процитировал стих Александра Пушкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я поэт, люблю поэзию. Хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении "Памятник"... В этом стихотворении говорится: “И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал"», — сказал он.

По словам Насера бен Хамада Аль Халифы, эти строки отражают политику президента России Владимира Путина в отношении народа — политика, которая, как он выразился, «не измеряется только цифрами».

Ранее Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует, что в мире стремительно вспыхивают кризисы.