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16:17, 20 июня 2025Мир

Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Путин о ситуации на Ближнем Востоке: В мире стремительно вспыхивают кризисы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует, что в мире стремительно вспыхивают кризисы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами», — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное свержение власти в Иране непозволительным.

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