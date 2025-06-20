Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Путин о ситуации на Ближнем Востоке: В мире стремительно вспыхивают кризисы

Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует, что в мире стремительно вспыхивают кризисы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами», — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное свержение власти в Иране непозволительным.